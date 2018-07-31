НПО «Энергомаш» прекратит производство двигателей для ракет «Протон-М» до конца 2018 года

Арбузов заявил, что до этого момента изготовление двигателей для указанной ракеты проводилось под указаниями ГКНПЦ имени Хруничева. Производственные мощности были развернуты на территории Перми. Таким образом, если до конца года новых заказов по запуску на «Протоне» не поступит, то производство двигателей будет остановлено.Вследствие закрытия проекта по разработке двигателей для ракет «Протон», специалистов предприятия планируют загрузить другой работой. К примеру, НПО «Энергомаш» может заняться газотурбинными электростанциями, топливно-энергетическими комплексами и другими подобными проектами.