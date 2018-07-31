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Эксперты: Климатические налоги на сельское хозяйство – главная причина большой нехватки продовольствия

Новые исследования, проведенные IIASA, показали, что единая климатическая система, применяемая ко всем секторам, например, глобальный налог на выбросы углекислого газа, может оказать серьезное влияние на сельское хозяйство и привести к гораздо большей продовольственной необеспеченности, чем прямое воздействие изменения климата.
Эксперты: Климатические налоги на сельское хозяйство – главная причина большой нехватки продовольствия


Исследование, опубликованное в журнале «Nature Climate Change», является первой международной работой, позволяющей сравнить модели влияния изменения климата на сельское хозяйство с издержками и последствиями политики смягчения последствий, а также изучить последствия для продовольственной безопасности и риски голода.

Исследователи во главе с Томоко Хасегава, специалистом IIASA и Национального института исследований окружающей среды Японии (NIES), и ученым IIASA, доцентом Университета Киото Синичиро Фухимори обобщили результаты восьми глобальных сельскохозяйственных моделей для анализа различных сценариев. Они охватывают различные пути социально-экономического развития.

Базовые модели предполагают, что к 2050 году изменение климата приведет к риску голодания в среднем 24 миллиона человек. Некоторые же модели предполагают еще до 50 миллионов дополнительных. Однако при условии применения климатических налогов к сельскому хозяйству, включая глобальный налог на выбросы углерода, увеличение цен на продовольствие будет таким, что риску голодания будут подвержены 78 миллионов человек, а некоторые модели предполагают, что цифры возрастут до 170 миллионов.

Такие районы, как, например, страны Африки к югу от Сахары и Индия, гораздо более уязвимы, чем другие.

Все модели показали, что внедрение таких мер, как налог на углерод, повышает стоимость производства продуктов питания напрямую за счет налогов на выбросы в сельском хозяйстве и налогов на выбросы в результате изменений в землепользовании.

«Поскольку сельское хозяйство все более непосредственно связано с глобальными мерами по смягчению последствий изменения климата, мы надеемся, работа показала, что для данного сектора необходимо найти дифференцированные решения», – заключил исследователь IIASA и соавтор Уго Валин.
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 12:57
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