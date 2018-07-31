Эксперты: Климатические налоги на сельское хозяйство – главная причина большой нехватки продовольствия

Исследование, опубликованное в журнале «Nature Climate Change», является первой международной работой, позволяющей сравнить модели влияния изменения климата на сельское хозяйство с издержками и последствиями политики смягчения последствий, а также изучить последствия для продовольственной безопасности и риски голода.Исследователи во главе с Томоко Хасегава, специалистом IIASA и Национального института исследований окружающей среды Японии (NIES), и ученым IIASA, доцентом Университета Киото Синичиро Фухимори обобщили результаты восьми глобальных сельскохозяйственных моделей для анализа различных сценариев. Они охватывают различные пути социально-экономического развития.Базовые модели предполагают, что к 2050 году изменение климата приведет к риску голодания в среднем 24 миллиона человек. Некоторые же модели предполагают еще до 50 миллионов дополнительных. Однако при условии применения климатических налогов к сельскому хозяйству, включая глобальный налог на выбросы углерода, увеличение цен на продовольствие будет таким, что риску голодания будут подвержены 78 миллионов человек, а некоторые модели предполагают, что цифры возрастут до 170 миллионов.Такие районы, как, например, страны Африки к югу от Сахары и Индия, гораздо более уязвимы, чем другие.Все модели показали, что внедрение таких мер, как налог на углерод, повышает стоимость производства продуктов питания напрямую за счет налогов на выбросы в сельском хозяйстве и налогов на выбросы в результате изменений в землепользовании.«Поскольку сельское хозяйство все более непосредственно связано с глобальными мерами по смягчению последствий изменения климата, мы надеемся, работа показала, что для данного сектора необходимо найти дифференцированные решения», – заключил исследователь IIASA и соавтор Уго Валин.