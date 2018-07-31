В «Энергомаш» начали разработку метанового ракетного двигателя

По словам Арбузова, новый двигатель будет создаваться на основе полученного опыта и знаний в начале 2000-х годов. Ранее инженеры предприятия уже работали над метановыми ракетными двигателями. Стоит вспомнить РД-0146, который даже прошел некоторые испытания.Таким образом, специалисты посчитали данную систему перспективной.Известно, что концепция новой реактивной силовой установки сотрудники «Энергомаш» и РКЦ «Прогресс» продемонстрируют в «Роскосмос» до конца текущего года. Если после презентации проект будет одобрен, то за 5-6 лет инженеры создадут новую ракету, а вместе с ней и метановый двигатель.