Лариса Гузеева у Наташи Королевой пытается отбить Тарзана

Лариса Гузеева, являющаяся ведущей скандального шоу «Давай поженимся», под новым снимком призналась, что очень любит свою работу. На данном фото теледива нежно прижимается и обнимает женатого стриптизёра Сергея Глушко, более популярного как Тарзан. Фанаты заметили, что супруг Королевой не против, что его обнимает телеведущая. Некоторые подписчики предположили, что актриса пытается отбить Тарзана у Королевой.Поклонники также считают, что Гузеева данной публикацией захотела спровоцировать двусмысленные разговоры и слухи о ее отношениях с супругом певицы. Пост телеведущей в течение восемнадцати часов собрал более 21 тысяч лайков и около 200 комментариев от многочисленных фанатов телезвезды.