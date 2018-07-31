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Лариса Гузеева у Наташи Королевой пытается отбить Тарзана

Лариса Гузеева на новом фото нежно обнимает женатого стриптизера, на что Тарзана ответил взаимностью.

Лариса Гузеева у Наташи Королевой пытается отбить Тарзана


Лариса Гузеева, являющаяся ведущей скандального шоу «Давай поженимся», под новым снимком призналась, что очень любит свою работу. На данном фото теледива нежно прижимается и обнимает женатого стриптизёра Сергея Глушко, более популярного как Тарзан. Фанаты заметили, что супруг Королевой не против, что его обнимает телеведущая. Некоторые подписчики предположили, что актриса пытается отбить Тарзана у Королевой.

Лариса Гузеева у Наташи Королевой пытается отбить Тарзана


Поклонники также считают, что Гузеева данной публикацией захотела спровоцировать двусмысленные разговоры и слухи о ее отношениях с супругом певицы. Пост телеведущей в течение восемнадцати часов собрал более 21 тысяч лайков и около 200 комментариев от многочисленных фанатов телезвезды.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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