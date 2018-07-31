Лариса Гузеева у Наташи Королевой пытается отбить Тарзана
Лариса Гузеева на новом фото нежно обнимает женатого стриптизера, на что Тарзана ответил взаимностью.
Лариса Гузеева, являющаяся ведущей скандального шоу «Давай поженимся», под новым снимком призналась, что очень любит свою работу. На данном фото теледива нежно прижимается и обнимает женатого стриптизёра Сергея Глушко, более популярного как Тарзан. Фанаты заметили, что супруг Королевой не против, что его обнимает телеведущая. Некоторые подписчики предположили, что актриса пытается отбить Тарзана у Королевой.
Поклонники также считают, что Гузеева данной публикацией захотела спровоцировать двусмысленные разговоры и слухи о ее отношениях с супругом певицы. Пост телеведущей в течение восемнадцати часов собрал более 21 тысяч лайков и около 200 комментариев от многочисленных фанатов телезвезды.