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Ким Кардашьян рассказала о своем весе

Масса Ким Кардашьян «без наращенных волос» составляет 54 килограмма. Многие фанаты засомневались в искренности модели.

Ким Кардашьян рассказала о своем весе


На одном из благотворительных вечеров, Кардашьян рассказала, что она весит 54 килограмма (119 фунтов), после чего показала свое тело в обтягивающих брюках и топе. Продолжая удивлять поклонников, Ким вместе со своей сестрой Хлоей показали фанатам одинаковые новые прически - короткий боб. Публика, комментируя массу тела Кардашьян, сомневается в правдивости слов звезды.

Ким Кардашьян рассказала о своем весе


Одни фанаты считают, что 54 килограмма - это вес лишь ягодиц модели. Другие уверяют, что с таким весом могут быть только худые девушки, а третьи заявили, что при росте Ким в 159 см, данные габариты вполне реальны. Стоит отметить, что модель заняла 4 место в списке самых высокооплачиваемых персон соцсети Instagram. Один рекламный пост в микроблоге знаменитости стоит 720 тысяч долларов.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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