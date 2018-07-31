Ким Кардашьян рассказала о своем весе

На одном из благотворительных вечеров, Кардашьян рассказала, что она весит 54 килограмма (119 фунтов), после чего показала свое тело в обтягивающих брюках и топе. Продолжая удивлять поклонников, Ким вместе со своей сестрой Хлоей показали фанатам одинаковые новые прически - короткий боб. Публика, комментируя массу тела Кардашьян, сомневается в правдивости слов звезды.Одни фанаты считают, что 54 килограмма - это вес лишь ягодиц модели. Другие уверяют, что с таким весом могут быть только худые девушки, а третьи заявили, что при росте Ким в 159 см, данные габариты вполне реальны. Стоит отметить, что модель заняла 4 место в списке самых высокооплачиваемых персон соцсети Instagram. Один рекламный пост в микроблоге знаменитости стоит 720 тысяч долларов.