Марина Кравец дает июлю последний шанс

Марина Кравец, являющаяся единственной женщиной резидента Comedy Club, обнародовала новое яркое фото. Актриса под данным снимком написала, что она дает июлю последний шанс, так как после него уже наступит август, добавив: «Я все сказала». Недавно фанаты Кравец обсуждали ее возможные отношения с Алексеем Смирновым – владельцем бара «HopHead Tap Room». Юмористка обнародовала видеоролик, на котором изображено, как она в компании Смирнова посреди ночи идет по улице Санкт-Петербурга.Мужчина в сумке несет несколько стеклянных бутылок. В ролике он объяснил, что несет молоко, так как раньше за молоком люди ходили со стеклянными бутылками. При этом Кравец шутит, что они направляются на «ночную дойку». На видео артистка много смеется, из-за этого поклонники сделали вывод, что Кравец накануне успела выпить стаканчик молока.