Китайские аналитики Global Times убеждены, что сотрудничество с Китаем позволит Великобритании намного эффективней раскрыть потенциал супердержавы. Кроме того, дипломатические отношения с Поднебесной предоставят Лондону выгодную стратегическую позицию на мировой арене.Эксперты надеются, что британские власти отметят выгодную сторону сотрудничества с Китаем, когда новые деловые и политические линии позволят экономике страны перестать быть зависимой от США. Соединенное Королевство способно вернуть себе былое могущество, но не с США, когда американская супердержава подавляет партнеров.