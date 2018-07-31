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Global Times: Британия потеряет статус сверхдержавы при союзе с США вместо Китая

Китайское издание Global Times считает, что союз Великобритании и Китая может быть намного успешнее, чем сотрудничество Лондона и Вашингтона. Более того, приоритетные взаимоотношения Британии с США грозят Соединенному Королевству утратой статуса сверхдержавы.

Global Times: Британия потеряет статус сверхдержавы при союзе с США вместо Китая


Китайские аналитики Global Times убеждены, что сотрудничество с Китаем позволит Великобритании намного эффективней раскрыть потенциал супердержавы. Кроме того, дипломатические отношения с Поднебесной предоставят Лондону выгодную стратегическую позицию на мировой арене.

Эксперты надеются, что британские власти отметят выгодную сторону сотрудничества с Китаем, когда новые деловые и политические линии позволят экономике страны перестать быть зависимой от США. Соединенное Королевство способно вернуть себе былое могущество, но не с США, когда американская супердержава подавляет партнеров.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:15
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