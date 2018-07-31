Наташа Королева восхитила фанатов исполнением песни с Крисом Норманом

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 30 Июл 2018 в 5:27 PDT

Королева сделала репост видео с исполнением композиции «Stumblin' in» в дуэте с Крисом Норманом в 1997 году для телепрограммы «Старые песни о главном». По словам исполнительницы песен, ей пришлось прилететь в Москву только на 3 часа для того, чтобы записать данный ролик, потому что в тот период Наташа гастролировала по Дальнему Востоку. Большинство поклонников, увидев свою любимицу на 11 лет моложе, написали ей множество комплиментов касательно ее красоты.Восхитило фанатов и исполнение Королевой, которое придало романтической композиции более чувственное и эмоциональное звучание. От глаз поклонников не укрылось красивое сочетание голосов Наташи Королевой и Криса Нормана. Поклонники между собой согласились, что это самая интересная съемка в карьере певицы.