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Наташа Королева восхитила фанатов исполнением песни с Крисом Норманом

Видео дуэта с британским певцом Крисом Норманом в 1997 году Наташа Королева опубликовала в своем аккаунте Instagram.

Наташа Королева восхитила фанатов исполнением песни с Крисом Норманом


Королева сделала репост видео с исполнением композиции «Stumblin' in» в дуэте с Крисом Норманом в 1997 году для телепрограммы «Старые песни о главном». По словам исполнительницы песен, ей пришлось прилететь в Москву только на 3 часа для того, чтобы записать данный ролик, потому что в тот период Наташа гастролировала по Дальнему Востоку. Большинство поклонников, увидев свою любимицу на 11 лет моложе, написали ей множество комплиментов касательно ее красоты.

Наташа Королева восхитила фанатов исполнением песни с Крисом Норманом


Восхитило фанатов и исполнение Королевой, которое придало романтической композиции более чувственное и эмоциональное звучание. От глаз поклонников не укрылось красивое сочетание голосов Наташи Королевой и Криса Нормана. Поклонники между собой согласились, что это самая интересная съемка в карьере певицы.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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