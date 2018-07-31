Китайские хакеры начали отправлять вирусы в почтовых посылках

Подобные письма с компакт-дисками и опасным ПО, получали чиновники в США. Как предположили специалисты, вирусы идут из Китая, на что указывают китайские почтовые штемпели на письмах, так же, в прилагаемом тексте отмечено наличие иероглифов. При этом все послания написаны с огромным количеством ошибок.После проведения анализа выяснилось, что диски содержат записи файлов в формате Microsoft Word (doc), которые составлены на китайском языке. Часть документов включает в себя вложения, в виде вредоносных скриптов Visual Rasic. Подобные действия по рассылке писем, исследователи определили как нестандартную уловку хакеров, пытающихся посредством предусмотренных ими действий, получить доступ к нужным данным, достаточно жертве вставить диск в ПК, хотя бы из любопытства.Немногим ранее, от властей Германии прозвучали обвинения в сторону хакеров из РФ, которые атаковали телекомпании ФРГ. Факт нападений зафиксирован в июне, при этом пострадали некоторые компьютеры, хотя при этом не отмечено утечки какой-либо информации.