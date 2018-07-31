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Поклонники Серея Шнурова забеспокоились о его здоровье после снимка в Instagram

Поклонники творчества лидера коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова шокированы его недавним снимком в соцсети Instagram. На публикации артист запечатлен с двумя бездомными.

Поклонники Серея Шнурова забеспокоились о его здоровье после снимка в Instagram


Сергей под снимком написал, что это его дети, на кого он их оставит. Мнения фанатов разделились. Некоторые увидели в этом проявление пафоса, при этом другие, посоветовав артисту держаться от бомжей подальше, всерьёз испугались за его здоровье, дабы он не подхватил какую-то болезнь. Однако со здоровьем у Шнура полный порядок. Недавно музыкант также шокировал своих поклонников, но на этот раз в приятную сторону. В Баку на фестивале «Жара» коллектив «Ленинград» настолько разгорячил зал, что в конце выступления Сергей скинул футболку и представил перед гостями не пивной живот, а подкачанный торс артиста, на котором видны кубики пресса.

Поклонники Серея Шнурова забеспокоились о его здоровье после снимка в Instagram


Фанаты довольны тем, что Шнуров начал заниматься спортом. Поклонники желают своему кумиру процветания и долголетия его музыкальной карьеры.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:15
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