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Сергей Шнуров заставил Жасмин и Барановскую плясать на «Жаре»

Выступление группы «Ленинград» надолго запомнится гостям музыкального фестиваля в Азербайджане. Лидер коллектива Сергей Шнуров, находясь в хорошем настроении, смог зажечь публику.

Сергей Шнуров заставил Жасмин и Барановскую плясать на «Жаре»


Выйдя на сцену фестиваля «Жара» Шнуров заставил с первых аккордов подпевать и плясать под давно полюбившиеся песни питерской группы. Во время выступления коллектива Юлия Барановская и Жасмин не смогли себя сдержать под музыку «Ленинграда». Концерт также посетили Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым. Фигуристка положительно оценила выступление Шнурова, назвав его «замечательным».

Сергей Шнуров заставил Жасмин и Барановскую плясать на «Жаре»


Эпатажный музыкант на своем выступлении спел дуэтом со своей давней знакомой Глюкозой, исполнив совместный хит «Жу-жу», который они недавно записали. Наталья и Сергей гармонично смотрелись на сцене. Артисты друг с другом знакомы достаточно давно, и поэтому у многих фанатов возникли подозрения касательно романа между ними.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
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