Сергей Шнуров заставил Жасмин и Барановскую плясать на «Жаре»

Выйдя на сцену фестиваля «Жара» Шнуров заставил с первых аккордов подпевать и плясать под давно полюбившиеся песни питерской группы. Во время выступления коллектива Юлия Барановская и Жасмин не смогли себя сдержать под музыку «Ленинграда». Концерт также посетили Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым. Фигуристка положительно оценила выступление Шнурова, назвав его «замечательным».Эпатажный музыкант на своем выступлении спел дуэтом со своей давней знакомой Глюкозой, исполнив совместный хит «Жу-жу», который они недавно записали. Наталья и Сергей гармонично смотрелись на сцене. Артисты друг с другом знакомы достаточно давно, и поэтому у многих фанатов возникли подозрения касательно романа между ними.