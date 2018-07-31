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Гарик Харламов «покормил» каменную лошадь в Милане

Гарик Харламов в своем микроблоге опубликовал новую публикацию со своего отпуска, которой удивил поклонников.

Гарик Харламов «покормил» каменную лошадь в Милане


Гарик Харламов, являющийся резидентом Comedy Club, опубликовал новый снимок с отпуска, который он проводит в Милане вместе со своей супругой Кристиной Асмус. В это раз шоумен «покормил» каменную лошадь с ладошки. Самостоятельно актер не смог к фотографии придумать подпись, зато поклонники получили возможность проявить свое остроумие. Один из комментаторов написал - «Батруха уже не тот». Публикация в течение восемнадцати часов сумела собрать свыше 161 тысяч отметок «Мне нравится» и более 4,2 тысяч комментариев.

Гарик Харламов «покормил» каменную лошадь в Милане


Недавно Харламов обнародовал свою версию видеоклипа Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица». Гарик добавил фрагмент из анимационного провокационного мультфильма «Бриклберри», в котором пары животных совокупляются в человеческие позы из секса.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:45
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