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Сергей Жуков перенёс две операции

Сергей Жуков перенёс две операции в связи проблемами со здоровьем. Артисту в ближайшее время предстоит третье по хирургическое вмешательство, поэтому официальный представитель Сергея Жукова сообщил об отмене концертов в августе текущего года.

Сергей Жуков перенёс две операции


На данный момент нет никаких подробностей о состоянии здоровья музыканта и о том, какая именно болезнь, стала причиной госпитализации Сергея Жукова. В пресс-службе артиста сообщили, что в скором времени он лично сообщит все подробности поклонникам о своём состоянии, записав видеообращение.

Сергей Жуков намерен записать видеоролик, в нём он расскажет о своём состоянии здоровья и принесёт свои извинения за отменённые концерты, которые были запланированы в южных регионах страны. Также он сообщит о том, когда сможет вернуться к концертной деятельности. Артист опубликует видеообращение в социальной сети в Instagram.

О самочувствии певца в настоящее время мало что известно, он уже перенёс две операции и скоро ему предстоит ещё она аналогичная процедура. Супруга артиста Регина опубликовала в социальной сети пост, в котором написала, что любит своего мужа и очень скучает по нему, тем самым дала понять, что Сергей Жуков находится в больнице.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:30
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