Сергей Жуков перенёс две операции

На данный момент нет никаких подробностей о состоянии здоровья музыканта и о том, какая именно болезнь, стала причиной госпитализации Сергея Жукова. В пресс-службе артиста сообщили, что в скором времени он лично сообщит все подробности поклонникам о своём состоянии, записав видеообращение.Сергей Жуков намерен записать видеоролик, в нём он расскажет о своём состоянии здоровья и принесёт свои извинения за отменённые концерты, которые были запланированы в южных регионах страны. Также он сообщит о том, когда сможет вернуться к концертной деятельности. Артист опубликует видеообращение в социальной сети в Instagram.О самочувствии певца в настоящее время мало что известно, он уже перенёс две операции и скоро ему предстоит ещё она аналогичная процедура. Супруга артиста Регина опубликовала в социальной сети пост, в котором написала, что любит своего мужа и очень скучает по нему, тем самым дала понять, что Сергей Жуков находится в больнице.