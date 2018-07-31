Ученые смогли описать состояние воды при участии ее в процессах закалки стали
Ученые России выяснили, по какому принципу организовано проявление свойств воды, при участии ее в сложных процессах закалки стали. Проводили соответствующую работу специалисты Московского энергетического института.
Сам процесс кипения воды, сопровождается формированием огромного объема пузырьков пара, которые образуются как на поверхности доступных нагревательных элементов, так и на стенках окружающих сосудов. При трансформации в газ, свойства воды поглощают определенное количество тепла, тем самым происходит охлаждение жидкости. От того, насколько раскален нагревательный элемент, с такой же интенсивностью происходит закипание воды.
При условии попадания капли на раскаленный до определенного предела металл, испарение ее происходит значительно медленнее, в отличие ее падения на простую горячую поверхность. Данный эффект объясняется причинами образования очень тонких пленок, состоящих из пара. Которые появляются с целью изоляции жидкости.
На основании построенной модели кипения воды, учеными сделан вывод, на основании которого доказано, что в определенных ситуациях, пузырьками пара формируются очень маленькие размеры, в результате появляются препятствия для воды, которая уже не может сформировать тонкую пленку из пара, пока происходит резкое нарастание теплопередачи.
Сам процесс кипения воды, сопровождается формированием огромного объема пузырьков пара, которые образуются как на поверхности доступных нагревательных элементов, так и на стенках окружающих сосудов. При трансформации в газ, свойства воды поглощают определенное количество тепла, тем самым происходит охлаждение жидкости. От того, насколько раскален нагревательный элемент, с такой же интенсивностью происходит закипание воды.
При условии попадания капли на раскаленный до определенного предела металл, испарение ее происходит значительно медленнее, в отличие ее падения на простую горячую поверхность. Данный эффект объясняется причинами образования очень тонких пленок, состоящих из пара. Которые появляются с целью изоляции жидкости.
На основании построенной модели кипения воды, учеными сделан вывод, на основании которого доказано, что в определенных ситуациях, пузырьками пара формируются очень маленькие размеры, в результате появляются препятствия для воды, которая уже не может сформировать тонкую пленку из пара, пока происходит резкое нарастание теплопередачи.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:15