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Ученые смогли описать состояние воды при участии ее в процессах закалки стали

Ученые России выяснили, по какому принципу организовано проявление свойств воды, при участии ее в сложных процессах закалки стали. Проводили соответствующую работу специалисты Московского энергетического института.

Сам процесс кипения воды, сопровождается формированием огромного объема пузырьков пара, которые образуются как на поверхности доступных нагревательных элементов, так и на стенках окружающих сосудов. При трансформации в газ, свойства воды поглощают определенное количество тепла, тем самым происходит охлаждение жидкости. От того, насколько раскален нагревательный элемент, с такой же интенсивностью происходит закипание воды.
Ученые смогли описать состояние воды при участии ее в процессах закалки стали


При условии попадания капли на раскаленный до определенного предела металл, испарение ее происходит значительно медленнее, в отличие ее падения на простую горячую поверхность. Данный эффект объясняется причинами образования очень тонких пленок, состоящих из пара. Которые появляются с целью изоляции жидкости.

На основании построенной модели кипения воды, учеными сделан вывод, на основании которого доказано, что в определенных ситуациях, пузырьками пара формируются очень маленькие размеры, в результате появляются препятствия для воды, которая уже не может сформировать тонкую пленку из пара, пока происходит резкое нарастание теплопередачи.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:15
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