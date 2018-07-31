Ученые смогли описать состояние воды при участии ее в процессах закалки стали

Сам процесс кипения воды, сопровождается формированием огромного объема пузырьков пара, которые образуются как на поверхности доступных нагревательных элементов, так и на стенках окружающих сосудов. При трансформации в газ, свойства воды поглощают определенное количество тепла, тем самым происходит охлаждение жидкости. От того, насколько раскален нагревательный элемент, с такой же интенсивностью происходит закипание воды.При условии попадания капли на раскаленный до определенного предела металл, испарение ее происходит значительно медленнее, в отличие ее падения на простую горячую поверхность. Данный эффект объясняется причинами образования очень тонких пленок, состоящих из пара. Которые появляются с целью изоляции жидкости.На основании построенной модели кипения воды, учеными сделан вывод, на основании которого доказано, что в определенных ситуациях, пузырьками пара формируются очень маленькие размеры, в результате появляются препятствия для воды, которая уже не может сформировать тонкую пленку из пара, пока происходит резкое нарастание теплопередачи.