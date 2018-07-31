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Ольга Бузова помогла созданию молодой семьи

Популярнейшая телеведущая прославленной телестройки «Дом-2», а с недавнего времени еще и исполнительница Ольга Бузова помогла созданию молодой семьи.

Ни для кого не является секретом, что двадцать девятого июля прославленная поющая телеведущая в Санкт-Петербурге официально представила телепроект «Замуж за Бузову», главной героиней которого, конечно же, окажется она. Во время презентации всем присутствующим довелось понаблюдать за невероятно трогательным моментом.

Ольга Бузова помогла созданию молодой семьи

Во время выступления Ольги Бузовой один из ее поклонников вышел на сцену, что бы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Заметим, что избранница молодого человека ответила согласием на столь неожиданное признание своего любимого мужчины.

Помощи молодой человек, которого зовут Валерий, как оказалось, попросил у Ольги Бузовой. В результате Ольга Бузова позвала парочку выйти к себе на сцену, где мужчина практически сразу же опустился на правое колено и сделал своей девушке предложение.

Стоит отметить, что видеозапись романтического эпизода с фестиваля буквально за считанные часы разлетелся по всем социальным сетям.

Ольга Бузова помогла созданию молодой семьи

«Валерий, вы понимаете, какую ответственность вы сейчас на себя взяли?! Вы не только на глазах у всего Санкт-Петербурга сделали предложение, но и на моих глазах! А вы же знаете, как я называю тех мужчин, которые не отвечают за свои слова?!» - сразу же задавала вопрос Ольга Бузова молодому человеку, который так искренне признался своей избраннице в любви.

Журналистам удалось выяснить, что молодой человек и девушка, которой он сделал предложение руки и сердца прямо на глазах у Ольги Бузовой, сами проживают в Москве. Оказывается, что Юлия является ярой поклонницей творчества поющей телеведущей и именно поэтому они с избранником приехали на фестиваль в Санкт-Петербург.

Ольга Бузова помогла созданию молодой семьи

К слову, огромнейшее количество преданных поклонников Ольги Бузовой прямо-таки убеждены в том, что и их любимица уже обрела настоящее женское счастье. Ведь знаменитость то и дело намекает у себя на страничке в социальной сети Инстаграм, что ее сердце занято и у нее появился любимый мужчина.

Как бы то ни было, но пока неизвестно, встретила ли Ольга Бузова того единственного на проекте или все-таки нет. А узнать все это телезрители смогут совсем скоро, ведь уже 26 августа в эфир телеканала «ТНТ» выйдет первый выпуск шоу «Замуж за Бузову».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:43
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