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Ксения Бородина считает себя главной ведущей «Дома-2»

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина сделала неожиданное заявление.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что на проекте есть несколько телеведущих. Многие телезрители уверены, что ведущие на самом деле завидуют друг другу и даже в некоторой степени ненавидят, ведь по факту их заработная плата зависит от того, сколько тот или иной наставник провел времени в Периметре.

Ксения Бородина считает себя главной ведущей «Дома-2»

И вот на днях Ксения Бородина, по мнению огромнейшего количество пользователей Сети, прямо-таки высмеяла своих коллег. Дело в том, что несколько дней назад знаменитость опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый сториз, в котором разместила весьма интересный вопрос.

«Вы считаетесь главной ведущей Дома 2?» - спросил кто-то из подписчиков Ксении Бородиной у телеведущей.


Ксения Бородина считает себя главной ведущей «Дома-2»

Знаменитость недолго думая ответила, что временами позволяет другим думать, что главными являются именно они. Нужно сказать, что реакцию на данный ответ от пользователей социальной сети не пришлось долго выживать. Один за другим фолловеры принялись забрасывать Ксению Бородину комментариями, в которых одни соглашались с телеведущей, а другие же наоборот заявляли, что Ксюша, как ведущая «никакая».

«Ксюш, ты самая лучшая ведущая! К твоим советам не только хочется, а просто нужно прислушиваться! Ты очень помудрела и поумнела за 14 лет! Так держать!», «Бородина, может хватит других ведущих «Дома-2» постоянно опускать?! Всем и так давно стало понятно, что ты сначала завидовала, да и продолжаешь завидовать Ольге Бузовой, а теперь еще и Юлия Ефременкова появилась на горизонте!», «Довольно неожиданно..никогда не думала, что ты в открытую это скажешь!», - продолжают писать пользователи Сети.

Стоит отметить, что Ксению Бородину не единожды подозревали в том, что она очень завидует популярности Ольги Бузовой. Некоторые внимательные пользователи социальных сетей не единожды даже подлавливали Ксюшу за тем, что она копирует некоторое поведение своей коллеги.

Ксения Бородина считает себя главной ведущей «Дома-2»

Даже некоторые фотографии и сториз телеведущей вызывают у многих фолловеров недоумение, ведь счастливая мамочка двоих прекрасных девочек и любимая супруга практически что в открытую демонстрирует подражание новоиспеченной исполнительнице.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:21
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