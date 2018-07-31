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Ольга Бузова крупно опозорилась по дороге в Эстонию

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а с недавнего времени еще и исполнительница Ольга Бузова крупно опозорилась перед своими преданными поклонниками.

Ни для кого не является секретом, что Ольга Бузова довольно часто выставляет себя не в лучшем свете. Знаменитость то и дело может производить впечатление глупенькой блондинки, при том, что за плечами у теледивы не одно высшее образование.

Ольга Бузова крупно опозорилась по дороге в Эстонию

Несколько часов назад Ольга Бузова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый сториз, в котором она заявила своим верным фанатам, что по дороге из Латвии в Нарву видит степи. Конечно же, что ошибка могла пройти незамеченно, если бы не огромнейшее количество недоброжелателей поющей телеведущей.

Одна из жительниц Латвии, увидев новый сториз Ольги Бузовой, заявила, что в этом направлении нет степей. К слову, одна из самых известных девушек России окончила географический факультет.

«Я тут просматривала сторис много уважаемой Бузяо, и немного офигела. Едет она значит из Латвии, в г. Нарва, Эстония, и вот ее сторис.... Степи она видит по дороге, понимаете, СТЕПИ КАРЛ! Сама я из Латвии, и по дороге в Эстонию, в том направление, кроме красивых пейзажей полей, лесов и маленьких деревень ничего него! А она степи увидела», - написала одна из жительниц Латвии под последней публикацией Ольги Бузовой.


Ольга Бузова крупно опозорилась по дороге в Эстонию

Стоит подчеркнуть, что Ольга Бузова довольно часто попадается на крючок злопыхателей, которые то и дело указывают знаменитости на ее не только умственные способности, но внешность.

К примеру, не так давно поющая телеведущая выступила в Санкт-Петербурге на фестивале, который устроил многими любимый телеканала «ТНТ». Для выхода на сцену Ольга Бузова выбрала довольно необычный костюм, который дополнила осенними черными сапогами.

Многие пользователи Сети до сих пор так и не могут понять, чем руководствовалась знаменитость в тот момент. Особенно если учесть, что на этих выходных в Санкт-Петербурге было невыносимо жарко.

Ольга Бузова крупно опозорилась по дороге в Эстонию

«Чем ты постоянно думаешь, когда себе костюмы для выхода на сцену выбираешь?», «Ужасссс..как можно сапоги надевать в такую погоду?!», «Вот вам и пример для подражания!!! Нет слов, одни эмоции!!!», - продолжают писать антифанаты Ольги Бузовой в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:55
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