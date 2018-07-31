Ольга Бузова крупно опозорилась по дороге в Эстонию

«Я тут просматривала сторис много уважаемой Бузяо, и немного офигела. Едет она значит из Латвии, в г. Нарва, Эстония, и вот ее сторис.... Степи она видит по дороге, понимаете, СТЕПИ КАРЛ! Сама я из Латвии, и по дороге в Эстонию, в том направление, кроме красивых пейзажей полей, лесов и маленьких деревень ничего него! А она степи увидела», - написала одна из жительниц Латвии под последней публикацией Ольги Бузовой.

«Чем ты постоянно думаешь, когда себе костюмы для выхода на сцену выбираешь?», «Ужасссс..как можно сапоги надевать в такую погоду?!», «Вот вам и пример для подражания!!! Нет слов, одни эмоции!!!», - продолжают писать антифанаты Ольги Бузовой в Сети.



Ни для кого не является секретом, что Ольга Бузова довольно часто выставляет себя не в лучшем свете. Знаменитость то и дело может производить впечатление глупенькой блондинки, при том, что за плечами у теледивы не одно высшее образование.Несколько часов назад Ольга Бузова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый сториз, в котором она заявила своим верным фанатам, что по дороге из Латвии в Нарву видит степи. Конечно же, что ошибка могла пройти незамеченно, если бы не огромнейшее количество недоброжелателей поющей телеведущей.Одна из жительниц Латвии, увидев новый сториз Ольги Бузовой, заявила, что в этом направлении нет степей. К слову, одна из самых известных девушек России окончила географический факультет.Стоит подчеркнуть, что Ольга Бузова довольно часто попадается на крючок злопыхателей, которые то и дело указывают знаменитости на ее не только умственные способности, но внешность.К примеру, не так давно поющая телеведущая выступила в Санкт-Петербурге на фестивале, который устроил многими любимый телеканала «ТНТ». Для выхода на сцену Ольга Бузова выбрала довольно необычный костюм, который дополнила осенними черными сапогами.Многие пользователи Сети до сих пор так и не могут понять, чем руководствовалась знаменитость в тот момент. Особенно если учесть, что на этих выходных в Санкт-Петербурге было невыносимо жарко.