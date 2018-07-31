Ученые США создали чип для имитации работы мозга человека

В чип заложена возможность распределения оптических сигналов, с помощью миниатюрной сетки, при этом максимально придерживаясь принципа работы сигналов нейронов мозга. Это не первая попытка ученых создания аналогичных устройств, только из-за высокой сложности, электроника с задачами подобного рода не могла справиться.Последнее предложение американских ученых, основано на использовании света вместо электричества, это увеличивает доступные возможности нейросетей, которые повышают качество распознавания и анализа данных. Особенность созданного чипа в том, что он накладывает вертикально два слоя фотонов, которыми свет разделяется на узкие линии. Данные, способ позволяет организовать маршрутизацию оптических сигналов, работающих аналогично электрическим.