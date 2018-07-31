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Ученые США создали чип для имитации работы мозга человека

Экспертами Национального института стандартов и технологий США разработан чип, особенность которого заключается в том, что работать он может аналогично функциям, которые выполняет мозг человека. Изобретение уже позиционируется, как революционное в сфере нанотехнологий.

В чип заложена возможность распределения оптических сигналов, с помощью миниатюрной сетки, при этом максимально придерживаясь принципа работы сигналов нейронов мозга. Это не первая попытка ученых создания аналогичных устройств, только из-за высокой сложности, электроника с задачами подобного рода не могла справиться.
Ученые США создали чип для имитации работы мозга человека


Последнее предложение американских ученых, основано на использовании света вместо электричества, это увеличивает доступные возможности нейросетей, которые повышают качество распознавания и анализа данных. Особенность созданного чипа в том, что он накладывает вертикально два слоя фотонов, которыми свет разделяется на узкие линии. Данные, способ позволяет организовать маршрутизацию оптических сигналов, работающих аналогично электрическим.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:00
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