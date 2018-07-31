На TENAA появились данные о смартфоне Motorola One

Сообщается, что это 170-граммовый мобильный телефон с экраном на 6,18 дюйма и 2246 х 1080 пикселей. В основе Motorola One заложен процессор с восемью ядрами и тактовой частотой до 1,8 ГГц.Объем оперативной памяти будет на уровне 3, 4 или 6 гигабайт. На встроенном накопителе появится 32, 64 или 128 гигабайт доступного пространства для хранения необходимых данных. Что касается программной основы, то здесь разработчики применили операционную систему Android 8.1 Oreo.Модуль основной камеры оснащен датчиками на 16 и 5 Мп. Фронтальная камера укомплектована сенсором с разрешением 8 мегапикселей. За автономность устройства ответит аккумулятор с показателем емкости 2820 мАч.