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На TENAA появились данные о смартфоне Motorola One

В базе данных TENAA появились все технические параметры смартфона Motorola One, который на сайте ведомства был опубликован под номером XT1941-1. Официальная презентация намечена на 2 августа.

На TENAA появились данные о смартфоне Motorola One


Сообщается, что это 170-граммовый мобильный телефон с экраном на 6,18 дюйма и 2246 х 1080 пикселей. В основе Motorola One заложен процессор с восемью ядрами и тактовой частотой до 1,8 ГГц.

Объем оперативной памяти будет на уровне 3, 4 или 6 гигабайт. На встроенном накопителе появится 32, 64 или 128 гигабайт доступного пространства для хранения необходимых данных. Что касается программной основы, то здесь разработчики применили операционную систему Android 8.1 Oreo.

Модуль основной камеры оснащен датчиками на 16 и 5 Мп. Фронтальная камера укомплектована сенсором с разрешением 8 мегапикселей. За автономность устройства ответит аккумулятор с показателем емкости 2820 мАч.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:45
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