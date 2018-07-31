Власти Москвы выделили новый участок для съемок «Дома-2»

«Собственнику объектов и земельного участка компенсируют потерю части земельного участка в полной мере, причем там же, с другой стороны оставшегося участка», - рассказал Жидкин, подчеркнув, что данное решение уже было согласовано с владельцем.

Данную информацию сообщил Владимир Жидкин - руководитель московского департамента развития новых технологий.Стоит напомнить, что на прошедшей неделе Валерий Шкуров – первый заместитель руководителя департамента развития новых технологий заявил, что столичные чиновники сделают все возможное и невозможное, чтобы в ближайшие несколько месяцев подобрать для прославленной телестройки «Дом-2» новый участок земли.Ни для кого не является секретом, что площадка под названием «Периметр» одного из самых популярных и в то же время скандальных телепроектов России расположена возле небольшого поселка Летова Роща в ТиНАО. Известная компания «ЕТК-Инвест» приобрела почти три гектара земли для того, чтобы соорудить съемочную площадку для телешоу.Несколько дней назад, в если быть точнее 26 июля, буквально во всех социальных сетях появилось сообщение о том, что совсем скоро съемочную площадку прославленного телепроекта «Дом-2» снесут. А все из-за того, что власти Москвы решили построить на данном участке автомобильную дорогу из района Марьино в деревню Саларьево.Ориентировочно сроки строительства автомагистрали должны начаться совсем скоро, а закончатся работы приблизительно через три года, как минимум.Само реалити-шоу «Дом-2» начало выходить в эфиры многими любимого телеканала «ТНТ» с мая 2004 года, а сами преданные поклонники проекта смогли наблюдать за жизнью приблизительно пяти тысяч молодых людей.Нужно сказать, что многие недоброжелатели телепроекта «Дом-2» очень обрадовались сообщению о том, что совсем скоро проект могут прикрыть. Как бы то ни было, но на сегодняшний день становится понятно то, что шоу будет продолжать свое существование и еще не раз порадует своих телезрителей яркими эмоциями, хорошими новостями и невероятными событиями.