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Власти Москвы выделили новый участок для съемок «Дома-2»

Новый участок, на котором будут отныне проводиться съемки скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», будет находиться рядом с павильоном, попавшим под снос.

Данную информацию сообщил Владимир Жидкин - руководитель московского департамента развития новых технологий.

Власти Москвы выделили новый участок для съемок «Дома-2»

«Собственнику объектов и земельного участка компенсируют потерю части земельного участка в полной мере, причем там же, с другой стороны оставшегося участка», - рассказал Жидкин, подчеркнув, что данное решение уже было согласовано с владельцем.

Стоит напомнить, что на прошедшей неделе Валерий Шкуров – первый заместитель руководителя департамента развития новых технологий заявил, что столичные чиновники сделают все возможное и невозможное, чтобы в ближайшие несколько месяцев подобрать для прославленной телестройки «Дом-2» новый участок земли.

Ни для кого не является секретом, что площадка под названием «Периметр» одного из самых популярных и в то же время скандальных телепроектов России расположена возле небольшого поселка Летова Роща в ТиНАО. Известная компания «ЕТК-Инвест» приобрела почти три гектара земли для того, чтобы соорудить съемочную площадку для телешоу.

Власти Москвы выделили новый участок для съемок «Дома-2»

Несколько дней назад, в если быть точнее 26 июля, буквально во всех социальных сетях появилось сообщение о том, что совсем скоро съемочную площадку прославленного телепроекта «Дом-2» снесут. А все из-за того, что власти Москвы решили построить на данном участке автомобильную дорогу из района Марьино в деревню Саларьево.

Ориентировочно сроки строительства автомагистрали должны начаться совсем скоро, а закончатся работы приблизительно через три года, как минимум.

Само реалити-шоу «Дом-2» начало выходить в эфиры многими любимого телеканала «ТНТ» с мая 2004 года, а сами преданные поклонники проекта смогли наблюдать за жизнью приблизительно пяти тысяч молодых людей.

Власти Москвы выделили новый участок для съемок «Дома-2»

Нужно сказать, что многие недоброжелатели телепроекта «Дом-2» очень обрадовались сообщению о том, что совсем скоро проект могут прикрыть. Как бы то ни было, но на сегодняшний день становится понятно то, что шоу будет продолжать свое существование и еще не раз порадует своих телезрителей яркими эмоциями, хорошими новостями и невероятными событиями.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:04
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