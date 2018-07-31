Мать Анастасии Волочковой переманила фанатов дочери стройными ногами

Публикация от Tamara Volochkova (@avteatr) 28 Июл 2018 в 12:55 PDT

На снимке мать Анастасии Волочковой позирует в шортах, футболке белого цвета и молодёжных кроссовках. При этом 67-летняя Тамара Владимировна стоит на веранде гостиничного комплекса. В настоящее время звёздная бабушка отдыхает на побережье Турции вместе с внучкой Ариадной. В описании к фотографии мать Волочковой отметила, что лучшим фотографом является её внучка Ариадна.В комментариях пользователи интернета отметили, что у Тамары Владимировны стройные ноги, которым может позавидовать её знаменитая дочь балерина. Многие поклонники отметили, что мать выглядит привлекательнее Анастасии Волочковой и рекомендовали балерине брать пример с Тамары Владимировны.