В Пентагоне потратят 885 млн. долларов на развитие вооружения с искусственным интеллектом

Салливан утверждает, что задача этого контракта создать новейшие технологии, чтобы защитить граждан США и американских военных.Таким образом, система ИИ, которую хотят увидеть в Пентагоне у себя на вооружении, сможет заменить военных при выполнении некоторых рутинных и емких задач. К примеру, солдатам приходиться самостоятельно анализировать поступающие видеозаписи с камер наблюдения на военной технике. Этим может заняться ИИ, поскольку Салливан утверждает, что их разработка будет изучать до 15 видеозаписей одновременно и информировать военных об обнаружении подозрительных динамичных и статичных объектов.Так как это военный проект, то каких-либо подробностей ждать не стоит. Известно лишь то, что сейчас специалисты уточняют все детали контракта. Исполнителем будет компания Booz Allen Hamilton.