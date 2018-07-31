В Пентагоне потратят 885 млн. долларов на развитие вооружения с искусственным интеллектом
По словам Джоша Салливана, вице-президента фирмы Booz Allen Hamilton, Пентагон разрабатывает контракт на 885 млн. долларов, в рамках которого исполнитель должен будет создать искусственный интеллект для использования в военной сфере. Контракт рассчитан на 5 лет.
Салливан утверждает, что задача этого контракта создать новейшие технологии, чтобы защитить граждан США и американских военных.
Таким образом, система ИИ, которую хотят увидеть в Пентагоне у себя на вооружении, сможет заменить военных при выполнении некоторых рутинных и емких задач. К примеру, солдатам приходиться самостоятельно анализировать поступающие видеозаписи с камер наблюдения на военной технике. Этим может заняться ИИ, поскольку Салливан утверждает, что их разработка будет изучать до 15 видеозаписей одновременно и информировать военных об обнаружении подозрительных динамичных и статичных объектов.
Так как это военный проект, то каких-либо подробностей ждать не стоит. Известно лишь то, что сейчас специалисты уточняют все детали контракта. Исполнителем будет компания Booz Allen Hamilton.
Салливан утверждает, что задача этого контракта создать новейшие технологии, чтобы защитить граждан США и американских военных.
Таким образом, система ИИ, которую хотят увидеть в Пентагоне у себя на вооружении, сможет заменить военных при выполнении некоторых рутинных и емких задач. К примеру, солдатам приходиться самостоятельно анализировать поступающие видеозаписи с камер наблюдения на военной технике. Этим может заняться ИИ, поскольку Салливан утверждает, что их разработка будет изучать до 15 видеозаписей одновременно и информировать военных об обнаружении подозрительных динамичных и статичных объектов.
Так как это военный проект, то каких-либо подробностей ждать не стоит. Известно лишь то, что сейчас специалисты уточняют все детали контракта. Исполнителем будет компания Booz Allen Hamilton.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:15