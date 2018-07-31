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В Пентагоне потратят 885 млн. долларов на развитие вооружения с искусственным интеллектом

По словам Джоша Салливана, вице-президента фирмы Booz Allen Hamilton, Пентагон разрабатывает контракт на 885 млн. долларов, в рамках которого исполнитель должен будет создать искусственный интеллект для использования в военной сфере. Контракт рассчитан на 5 лет.

В Пентагоне потратят 885 млн. долларов на развитие вооружения с искусственным интеллектом


Салливан утверждает, что задача этого контракта создать новейшие технологии, чтобы защитить граждан США и американских военных.

Таким образом, система ИИ, которую хотят увидеть в Пентагоне у себя на вооружении, сможет заменить военных при выполнении некоторых рутинных и емких задач. К примеру, солдатам приходиться самостоятельно анализировать поступающие видеозаписи с камер наблюдения на военной технике. Этим может заняться ИИ, поскольку Салливан утверждает, что их разработка будет изучать до 15 видеозаписей одновременно и информировать военных об обнаружении подозрительных динамичных и статичных объектов.

Так как это военный проект, то каких-либо подробностей ждать не стоит. Известно лишь то, что сейчас специалисты уточняют все детали контракта. Исполнителем будет компания Booz Allen Hamilton.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:15
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