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Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette королевы Елизавете II продают на аукционе за 2,6 млн. долларов

Аукционный дом Bonhams собирается реализовать с молотка старый автомобиль Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette, который был выпущен в 1950 году. Машина принадлежала королеве Великобритании Елизавете II.

Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette королевы Елизавете II продают на аукционе за 2,6 млн. долларов


Стоит отметить, что Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette производился в период с 1950 по 1956 год. В то время было выпущено всего 18 таких машин, которые затем доставили владельцам. Авто в королевскую семью поступило совсем новым прямо с конвейера. Его использовали на различных мероприятиях, в том числе в рамках свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон 7 лет назад.

По словам представителя аукционного дома Bonhams Малькольма Барбера, Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette является одним из самых значимых автомобилей за всю историю британского автопрома, поскольку он участвовал во многих исторических событиях страны.
 
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Авто
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:45
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