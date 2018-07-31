Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette королевы Елизавете II продают на аукционе за 2,6 млн. долларов

Стоит отметить, что Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette производился в период с 1950 по 1956 год. В то время было выпущено всего 18 таких машин, которые затем доставили владельцам. Авто в королевскую семью поступило совсем новым прямо с конвейера. Его использовали на различных мероприятиях, в том числе в рамках свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон 7 лет назад.По словам представителя аукционного дома Bonhams Малькольма Барбера, Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette является одним из самых значимых автомобилей за всю историю британского автопрома, поскольку он участвовал во многих исторических событиях страны.