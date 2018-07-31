АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами
EUR 73.20 USD 62.78
Курс валют на 31.07.2018

Виктория Боня поразила поклонников сексуальным "спальным" селфи

Анна Седокова в instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в спортивном купальнике чёрного цвета. Красивую фигуру артистки поклонники оценили по достоинству, однако некоторые посчитали снимок слишком откровенным.

Виктория Боня поразила поклонников сексуальным "спальным" селфи


На опубликованной фотографии Анна Седокова позирует сидя на кровати в чёрном спортивном бикини. Дополняет образ страстной женщины причёска, зачесанная на бок, и серьги-кольца. В описании к данному снимку певица отметила, что ей нравится утро, когда она может выбрать на какую работу сегодня ей идти.

В комментариях к данной фотографии поклонники отметили соблазнительный загар певицы и её сексуальную фигуру. Однако нашлись и те кто счёл фотографию вульгарной и слишком откровенной, они напомнили Анне Седоковой, что не прилично демонстрировать свою фигуру в такой позе, ведь она является матерью троих детей.

Виктория Боня поразила поклонников сексуальным "спальным" селфи
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые смогли описать состояние воды при участии
Ученые США создали чип для имитации работы мозга
Эксперты: Климатические налоги на сельское
На TENAA появились данные о смартфоне Motorola One
Мать Анастасии Волочковой переманила фанатов
В Пентагоне потратят 885 млн. долларов на
Виктория Боня поразила поклонников сексуальным
Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette
Исследование механизма передачи данных между
На рынок вышел ноутбук Huawei Honor MagicBook с
Ракета-носитель «Ангара» готовится ко второму
20 августа ожидается магнитная буря первого уровня
Беременная Анастасия Шубская показала огромный
Ольга Бузова помогла созданию молодой семьи
Максим Виторган пожаловался на потерю зрения
Ксения Бородина считает себя главной ведущей
Мария Максакова в красном купальнике похвасталась
На российском рынке появился смартфон Alcatel 5V
Ольга Бузова крупно опозорилась по дороге в
Бездомный программист получил отклики от ведущих
Физики впервые разогнали ядра свинца с помощью
Захар Саленко и Дмитрий Талыбов – новые кандидаты
Физики создали устройство для наблюдения двух
Власти Москвы выделили новый участок для съемок
Скрытый шифр Библии: Израильский математик Элияху
В Сети появился настоящий снимок Huawei Mate 20
Ученые: Вселенная может погибнуть в любой момент
«Давно не писали про троих брошенных детей»:
Эвелина Бледанс раскритиковала рэперов за клип на
Астрономы уточнили расстояние от Земли до
Просмотреть все новости