Виктория Боня поразила поклонников сексуальным "спальным" селфи

На опубликованной фотографии Анна Седокова позирует сидя на кровати в чёрном спортивном бикини. Дополняет образ страстной женщины причёска, зачесанная на бок, и серьги-кольца. В описании к данному снимку певица отметила, что ей нравится утро, когда она может выбрать на какую работу сегодня ей идти.В комментариях к данной фотографии поклонники отметили соблазнительный загар певицы и её сексуальную фигуру. Однако нашлись и те кто счёл фотографию вульгарной и слишком откровенной, они напомнили Анне Седоковой, что не прилично демонстрировать свою фигуру в такой позе, ведь она является матерью троих детей.