«Давно не писали про троих брошенных детей»: Алиса Аршавина заступилась за супруга

«Началось! Думаю, странно, так давно не писали про троих брошенных. Недолго ждать пришлось», - написала Алиса Аршавина в личном микроблоге.

Ни для кого не является секретом, что Андрей Аршавин на протяжении уже двух лет женах на журналистке Алисе Казьминой. Звездная парочка уже довольно давно смирилась с тем, что их семью постоянно критикуют, ведь ранее практически что каждый день знаменитости получали в личных социальных сетях огромнейшее количество нелицеприятных комментариев и сообщений.А все из-за того, что Андрей ради новой возлюбленной оставил свою бывшую супругу Юлию Барановскую с тремя наследниками. По всей видимости, Алисе Аршавиной надоело постоянно выслушивать обвинения со стороны злопыхателей.Несколько дней назад известная российская журналистка опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежую фотографию, на которой ее супруг запечатлен с полуторагодовалой дочерью Есенией. Внезапно даже эта публикации обернулась для Аршавиной множеством критических высказываний.Прочитав огромнейшее количество довольно неприятных комментариев о том, что спортсмен напрочь позабыл о своих детях и не уделяет им должного внимания, новая возлюбленная Андрея впервые за долгое время решила ответить недоброжелателям.Стоит напомнить, что развод Юлии Барановской и Андрея Аршавина обернулся настоящим скандалом. Бывшая супруга спортсмена то и дело повторяла, что возлюбленный оставил ее и своих же наследников без средств к существованию.На сегодняшний день Барановская является весьма успешной телеведущей телепрограммы «Мужское женское». Как бы то ни было, но временами Юлия не забывает указать и рассказать своим преданным поклонникам и журналистам на то, что отец ее детей не только не уделяет своим наследникам времени, но и даже не общается с ними.По словам бывшей жены Аршавина, футболист нехотя выплачивает на детей алименты и даже в поездку за границу не отпускает своих наследников с матерью.Сама же Алиса напрочь отрицает заявления бывшей супруги своего избранника. По словам нынешней супруги футболиста, спортсмен довольно мягко подошел к разрыву отношений с Барановской.