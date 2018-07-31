На рынок вышел ноутбук Huawei Honor MagicBook с опцией сенсорного управления

Внутри у ноутбука будет работать процессор Intel Core i5-8250U или AMD R5 2500U. Что касается объема памяти, то здесь он составляет 8 гигабайт. За хранение данных отвечает твердотельный модуль с объемом 256 гигабайт.Диагональ дисплей 14 дюймов, при этом разрешение изображение находится на уровне Full HD. Матрица способна распознавать до 10 нажатий одновременно.За графику отвечает видеокарта NVIDIA MX150, оснащенная двумя гигабайтами собственной памяти. Кроме этого стоит выделить наличие портов USB Type-A, USB Type-C и HDMI. Заряда батареи должно хватить на 12 часов беспрерывной работы. Программной основой Huawei Honor MagicBook является платформа Windows 10.