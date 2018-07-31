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Ракета-носитель «Ангара» готовится ко второму испытательному пуску

Представители Центра имени Хруничева сообщили о том, что ракета-носитель «Ангара» в тяжелой модификации готовится ко второму пуску в рамках испытательной программы. На данный момент специалисты не сообщают, в какие сроки им удастся подготовить систему к полету.

Ракета-носитель «Ангара» готовится ко второму испытательному пуску


Стоит отметить, что на территории России имеется только одна стартовая площадка, которая подходит для ракеты «Ангара». Она находится на космодроме Плесецк. Первый испытательный запуск с этого стартового комплекса состоялся четыре года назад. Первый раз было запущено легкую версию носителя «Ангара-1.2ПП», а позже полетела ракета «Ангара-А5», которую оснастили макетом полезной нагрузки.

Известно, что тяжелая модификация «Ангара» способна вывести на низкую орбиту до 38 тонн полезной нагрузки. Ракету собираются применить в рамках проекта по выводу 640 малых аппаратов, из которых будет создана орбитальная система «Сфера».
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:15
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