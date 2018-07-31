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Анастасия Костенко решила увековечить память о Тарасове памятником, за что была высмеяна хейтерами

Третья супруга известного российского футболиста Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко шокировала недоброжелателей своим заявлением.

Ни для кого не является секретом, что после того, как Тарасов официально объявил о том, что у него появилась новая возлюбленная, огромнейшее количество преданных поклонников его бывшей второй жены буквально накинулись на спортсмена. До сегодняшнего дня недоброжелатели знаменитости не могут спокойно наблюдать за тем, что происходит в его личной жизни.

Анастасия Костенко решила увековечить память о Тарасове памятником, за что была высмеяна хейтерами

Почти что каждый день злопыхатели семейства Тарасовых-Костенко заявляют о том, что Анастасия не особо отличается умственными способностями и сообразительностью от других моделей. Особенно это тяжело не заметить, когда девушка решает пропеть своему благоверному дефирамбы в социальной сети. Давно все фолловеры заметили, что делает это новоиспеченная мамочка как-то невпопад.

По словам модели, на данный момент она все свое внимание и время уделяет созданию семьи. Как оказалось, больше всего умиляют Анастасию заботливые к своим малышам и к недавно родившим супругам мужья, к коит модель, конечно же, приобщила и Дмитрия Тарасова.

Анастасия Костенко решила увековечить память о Тарасове памятником, за что была высмеяна хейтерами

«Я бы поставила памятник заботливым мужчинам, которые с трезвым умом и особым трепетом помогают своим женщинам справляться с гормонами во время и после беременности! Спасибо, родной, еще раз!», - написала Анастасия Костенко в личном микроблоге.

Нужно сказать, что третью супругу популярного футболиста тут же подняли на смех многочисленные пользователи социальной сети Инстаграм. Один за другим они принялись прямо-таки забрасывать молодую мамочку нелицеприятными высказываниями, а кто-то даже поинтересовался у модели за что она памятник будет ставить такому «папаше», как Тарасов.

Анастасия Костенко решила увековечить память о Тарасове памятником, за что была высмеяна хейтерами

«Ты что с ума вообще сошла?! Отцы семейства и так просто обязаны уделять время и внимание своим женам, от которых ждут своих наследников, в создании которых, собственно говоря, участвовали! Какие памятники? Это нам памятник нужно ставить!», «Кость, ты впрямь хвостом перед Бузовой метешь! Всем и так давно стало понятно, что тебе хочется задеть ее!», «А тебе все не имеется вижу! Вы же говорили, что не хотите личную жизнь выносить напоказ! И?!», - продолжают стебаться недоброжелатели Тарасова и Костенко.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:04
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