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20 августа ожидается магнитная буря первого уровня

Как сообщают специалисты рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, 20 августа ожидается проявление магнитной бури. Отмечается, что явление будет иметь первый уровень мощности по пятибалльной шкале.

20 августа ожидается магнитная буря первого уровня


Кроме магнитной бури ученые прогнозируют повышение активности в магнитосфере Земли 17 и 21 августа.

Стоит указать, что магнитные бури G1 способны создавать незначительные изменения в энергетических системах, а также влиять на различные бортовые системы космических аппаратов, находящихся на орбите Земли. Помимо этого жителям северных регионов стоит ждать появление полярных сияний.

Бури такого класса не являются чем-то необычным, поскольку они постоянно проявляются во время слабости магнитного поля Солнца, которое не может удержать частицы возле себя.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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