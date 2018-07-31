20 августа ожидается магнитная буря первого уровня

Кроме магнитной бури ученые прогнозируют повышение активности в магнитосфере Земли 17 и 21 августа.Стоит указать, что магнитные бури G1 способны создавать незначительные изменения в энергетических системах, а также влиять на различные бортовые системы космических аппаратов, находящихся на орбите Земли. Помимо этого жителям северных регионов стоит ждать появление полярных сияний.Бури такого класса не являются чем-то необычным, поскольку они постоянно проявляются во время слабости магнитного поля Солнца, которое не может удержать частицы возле себя.