Беременная Анастасия Шубская показала огромный живот в бикини

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На видеоролике Анастасия Шубская сидит рядом с мужем на диване в бикини и ест фрукты, при этом Александр Овечкин играет в приставку. В настоящее время семейная пара находится во Флориде, своего первенца они решили рожать в США. Анастасия Шубская хочет, чтобы в момент родов с ней рядом находился муж. В это время у хоккеиста как раз много работы в Соединённых Штатах.Супружеская пара в конце июля на месяц прилетала в Москву, чтобы навестить родных и отпраздновать получение Александром Овечкиным Кубка Стэнли. За время пребывания в Москве беременная Анастасия Шубская успела посетить свои любимые салоны красоты, так как в США в этой сфере дела обстоят не очень хорошо.