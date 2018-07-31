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Беременная Анастасия Шубская показала огромный живот в бикини

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская на последних сроках беременности в бикини показала огромный живот. В интернет попало видео, на котором запечатлена дочь Веры Глаголевой сидя на диване рядом со своим супругом.

Беременная Анастасия Шубская показала огромный живот в бикини


На видеоролике Анастасия Шубская сидит рядом с мужем на диване в бикини и ест фрукты, при этом Александр Овечкин играет в приставку. В настоящее время семейная пара находится во Флориде, своего первенца они решили рожать в США. Анастасия Шубская хочет, чтобы в момент родов с ней рядом находился муж. В это время у хоккеиста как раз много работы в Соединённых Штатах.

Супружеская пара в конце июля на месяц прилетала в Москву, чтобы навестить родных и отпраздновать получение Александром Овечкиным Кубка Стэнли. За время пребывания в Москве беременная Анастасия Шубская успела посетить свои любимые салоны красоты, так как в США в этой сфере дела обстоят не очень хорошо.
http://wmj.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1066869&player=new
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
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