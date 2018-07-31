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"Вот тебе три пальца": Анастасия Костенко посмеялась над Ольгой Бузовой

Новоиспеченная мамочка и жена полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова - Анастасия Костенко, как и многие представители шоу-бизнеса, размещает в своем микроблоге рекламные посты.

И вот в одном из них подписчики ростовской красотки увидели более, чем просто обычную рекламу.

"Вот тебе три пальца": Анастасия Костенко посмеялась над Ольгой Бузовой

Например, в качестве подписи Настя использовала жест – три пальца руки. Многие немедленно подчеркнули, что именно этот жест использует бывшая супруга Дмитрия - Ольга Бузова.

Подписчики Анастасии уверены, что так Костенко попросту посмеялась над бывшей своего мужа.

"Вот тебе три пальца": Анастасия Костенко посмеялась над Ольгой Бузовой

Правда, другие подписчики утверждают, что Насте нет никакого дела до "безголосой певицы из Дома-2".
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:50
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