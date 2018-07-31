Экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву жестко раскритиковали хейтеры за странные брови

«Что с бровями? Куда они улетели?!», «Ни тебе фигуры хорошей, ни бровей! Только и умеешь, что кого-то критиковать!! На себя в зеркало то давно смотрела?!», «Фуу..какие ужасные брови!! Алена, такие брови уже давно не модные!», - интересуются многие подписчики у бывшей участницы «Дома-2».

Несмотря на то, что Алена уже довольно давно покинула прославленную телестройку, за ее личной жизнью, а соответственно и социальными сетями активно продолжает следить огромнейшее количество телезрителей.Каждый день Водонаева радует своих преданных поклонников и злит многих злопыхателей, публикуя в личном микроблоге свежие и яркие фотографии, видеоролики и сториз, многие из которых производят фурор в Сети.Несколько дней назад знаменитая участница одного из самых популярных и скандальных телепроектов России в очередной раз подверглась критике. Оказывается, что недоброжелателям теперь не дает покоя лицо Алены Водонаевой, а если быть точнее ее брови.Стоит отметить, что на данный момент телезвезда отдыхает в Соединенных Штатах Америки, в солнечной Калифорнии. Именно оттуда Алена и опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм фото, которая на самом деле должна была вызвать у фолловеров восхищение, но публика восприняла снимок с точностью да наоборот.Мало кто из подписчиков Алены Водонаевой обратил внимание на ее прекрасную фигуру. Буквально все взгляды пользователей Сети были прикованы к бровям знаменитости. По мнению недоброжелателей экс-участницы «Дома-2», ее брови какие-то удлиненные, старомодные и некрасивые.Один из злопыхателей и вовсе назвал брови Водонаевой «кошмаром», что привело к тому, что многие не только поддержали автора, но и принялись одни за другим проходится по внешности Алены.К слову, Алена Водонаева уже не единожды попадала под жесткую критику своих недоброжелателей. Кому-то не нравится внешний вид знаменитости, кому-то ее искусственная грудь, а кому-то брови. Как бы то ни было, но бывшая звезда прославленной телестройки никогда не обращает внимания на то, что о ней говорят недоброжелатели и общественность.