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«Ума палата»: Ксению Собчак попросили больше «не кидать понты»

Известнейшую тележурналистку и бывшую телеведущую прославленного реалити-шоу «Дом-2» Ксению Собчак раскритиковали пользователи Сети за пост, которых она опубликовала в личном микроблоге.

Несколько часов назад Ксения Собчак выложила у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежую фотографию, под которой написала цитату из книги Виктора Пелевина. Отметим, что мало кто из фолловеров понял глубокомысленную цитату.

«Ума палата»: Ксению Собчак попросили больше «не кидать понты»

«Главная мысль, которую человек пытается донести до других, заключается в том, что он имеет доступ к гораздо более престижному потреблению, чем про него могли подумать. Одновременно с этим он старается объяснить окружающим, что их тип потребления гораздо менее престижен, чем они имели наивность думать. Этому подчинены все социальные маневры. Больше того, только эти вопросы вызывают у людей стойкие эмоции. ―Вообще-то мне в жизни попадались и другие люди, - сказал я с легкой иронией.
Иегова кротко посмотрел на меня.
―Рама, - сказал он, - вот прямо сейчас ты пытаешься донести до меня мысль о том, что ты имеешь доступ к более престижному потреблению, чем я, а мой тип потребления, как сейчас говорят, сосет и причмокивает.(с)», - написала Ксения Собчак в личном микроблоге.

Несмотря на то, что отрывок из книги Виктора Пелевина Собчак опубликовала весьма небольшой, многим подписчикам знаменитости не пришлась по вкусу данная цитата. Один за другим пользователи социальной сети принялись забрасывать Ксению Анатольевну нелицеприятными комментариями.

«Ума палата»: Ксению Собчак попросили больше «не кидать понты»

Некоторые назвали цитату просто набором непонятный слов, а кое-кто и вовсе попросил тележурналистку не умничать и не «кидать понты». Заметим, что многим поклонникам бывшего кандидата в президенты России 2018 до сих пор очень интересно, как у Собчак прошла поездка на Ибицу.

Напомним, что не так давно Ксения Собчак написала в личном инста-блоге пост, в котором ответила всем тем, кто так активно не поддерживает решение о повышении пенсионного возраста в Российской Федерации. По словам телеведущей, пенсионная реформа должна была произойти еще очень давно.

«Ума палата»: Ксению Собчак попросили больше «не кидать понты»

Также знаменитость призналась, что финансов в стране не было и нет, а данным законопроект является обязательным и неизбежным постановлением.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:21
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