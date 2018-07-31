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Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина стала мамой во второй раз

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Ашмарина подарила своему возлюбленному Илье Григоренко дочку.

Экс-звезды прославленной телестройки Алена Ашмарина и Илья Григоренко стали счастливыми родителями во второй раз. У молодых людей родилась дочка. Как бы то ни было, но сама парочка на данный момент старается не афишировать настолько радостное событие.

Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина стала мамой во второй раз

Несколько часов назад Алена опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую фотографию, под которой не стала писать длинный пост, а ограничилась лишь несколькими словами.

«Мое чудо», - написала экс-участница «Дома-2».

Стоит отметить, что на сегодняшний день преданные поклонники знаменитых участников реалити-шоу только об одном и говорят. О том, когда же Алена и Илья все-таки решаться показать им новорожденную малышку.

Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина стала мамой во второй раз

«Алена родила девочку 20-го июля, назвали Алисой. Сейчас у девочек все хорошо. Папа на седьмом небе от счастья», - рассказывает журналистам помощница Алены Ашмариной.

Нужно сказать, что Алена на протяжении всей своей второй беременности активно общалась с верными фанатами. Девушка рассказывала, как протекает беременность и какие она ощущения испытывает, находясь в положении во второй раз. Известно, что Ашмарина очень страдала от токсикоза, который попросту мешал ей заниматься привычными делами.

«Я не могла толком работать, постоянно хотелось спать, меня тошнило, но не рвало. Ходила я бледная, уставшая, но безумно счастливая. Конечно, хорошо не работать в первый триместр, лежать себе на диване. Да, как ни странно, на мой аппетит это состояние не повлияло, наоборот, я кушала уже за двоих. И набрала гораздо больше, чем с Сиюшей. Представляю уже, как я в зале отрабатываю все свои вкусности», - не единожды рассказывала поклонникам Алена.


Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина стала мамой во второй раз

Напомним, что Ашмариной и Григоренко во время второй беременности Алены пришлось пережить весьма непростой для их пары период. Молодые люди несмотря на ожидания малыша, расставались на некоторый период. По словам Ильи, ему очень часто приходилось уходить из семьи из-за того, что его супруга постоянно была им не довольна.

На данный же момент многочисленные поклонники парочки неимоверно счастливы тому, что Алена и Илья все-таки воссоединились.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 06:59
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