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Максим Виторган пожаловался на потерю зрения

Максим Виторган в Instagram в разделе Stories опубликовал свою фотографию, пожалившись фанатам на подающее с возрастом зрения. Актёр уже приобрёл очки для того, чтобы читать книги.

Максим Виторган пожаловался на потерю зрения


После того как супруга Максима Виторгана Ксения Собчак родила сына, актёр заметно сбросил в весе и стал выглядеть стройнее. В сети Виторган часто публикует различные видеоролики и делится с подписчиками моментами, которые связаны с работой, а вот о своей личной жизни актёр предпочитает не говорить. При этом артист при каждой возможности старается посмеяться над собой. На этот раз он в юмористической форме пожаловался своим фанатам на плохое зрение.

На опубликованной фотографии Максим Виторган лежит в постели, позируя перед объективом камеры. В описании к снимку актёр причисляет себя к пожилым людям, отметив, что старается питаться правильно, а из-за собственной лени «писает сидя».

Максим Виторган пожаловался на потерю зрения
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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