Мария Максакова в красном купальнике похвасталась соблазнительными формами

Мария Максакова продолжает строить свою карьеру в Украине, она изучает украинский язык, занимается меценатством и выступает на разных площадках страны. Недавно в Днепре звезда стала участницей джазового фестиваля, здесь артистка остановилась в гостинице «Украина» и решила поплавать в бассейне. Видеоролик со своим заплывом певица выложила в Facebook.От данной публикации подписчики Марии Максаковой пришли в восторг. Поклонники отметили, что певица заметно изменилась, приобрела что-то такое, чего в ней не было раньше. В комментариях пользователи отметили, что считают артистку оптимистом, а также удивительно красивой и очаровательной женщиной.