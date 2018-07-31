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Мария Максакова в красном купальнике похвасталась соблазнительными формами

Оперная певица Мария Максакова выложила в социальной сети видеоролик, на котором она запечатлена в красном купальнике в бассейне. Звезда поразила поклонников своими формами и безупречным внешним видом.

Мария Максакова в красном купальнике похвасталась соблазнительными формами


Мария Максакова продолжает строить свою карьеру в Украине, она изучает украинский язык, занимается меценатством и выступает на разных площадках страны. Недавно в Днепре звезда стала участницей джазового фестиваля, здесь артистка остановилась в гостинице «Украина» и решила поплавать в бассейне. Видеоролик со своим заплывом певица выложила в Facebook.

От данной публикации подписчики Марии Максаковой пришли в восторг. Поклонники отметили, что певица заметно изменилась, приобрела что-то такое, чего в ней не было раньше. В комментариях пользователи отметили, что считают артистку оптимистом, а также удивительно красивой и очаровательной женщиной.

Мария Максакова в красном купальнике похвасталась соблазнительными формами
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:15
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