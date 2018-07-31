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На российском рынке появился смартфон Alcatel 5V с системой искусственного интеллекта

На российском рынке представлен смартфон Alcatel 5V, который получил технологию искусственного интеллекта, двойную тыльную камеру и поддержку приложения Google Lens. Продажи устройства начнутся в середине августа.

На российском рынке появился смартфон Alcatel 5V с системой искусственного интеллекта


Alcatel 5V оснащается полноразмерным 6,2-дюймовым экраном. В верхней части дисплея установлен вырез. Сообщается, что матрица занимает практически 90% передней панели девайса. Также Alcatel 5V имеет особое покрытие, сделанное методом вакуумной оптической металлизации. К этому добавили стекло 2,5D Dragontrail.

Благодаря системе искусственного интеллекта камера может различать около 11 типов предметов и сцен, чтобы с помощью этого максимально правильно настроить режим съемки. В интерфейсе камеры есть опция Google Lens, которая информирует пользователя о похожих изображениях, имеющихся в Сети, при этом в режиме реального времени. Кроме этого разработчики наделили Alcatel 5V функцией сканирования лица пользователя. Несмотря на это, смартфон также обзавелся модулем сканирования отпечатков пальцев.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:00
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