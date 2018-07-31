Физики впервые разогнали ядра свинца с помощью Большого адронного коллайдера
По словам представителей Европейской организации по ядерным исследованиям, физикам удалось провести эксперимент, в рамках которого было впервые разогнано ядра свинца с одним связанным электроном с использованием Большого адронного коллайдера. Этот эксперимент является частью глобального проекта по расширению возможностей установки.
Таким образом, в этом году ученые будут заниматься уже не разгоном протонов, а атомов свинца в связке с одним электроном, уровень ионизации которых находится на максимальном уровне.
В Европейской организации по ядерным исследованиям утверждают, что на данный момент перед специалистами Центра стоит задача по определению новых целей и направлений развития проекта Большого адронного коллайдера. Отмечается, что подобные эксперименты являются очень сложными из-за высокой вероятности отрыва электрона от атома.
Таким образом, в этом году ученые будут заниматься уже не разгоном протонов, а атомов свинца в связке с одним электроном, уровень ионизации которых находится на максимальном уровне.
В Европейской организации по ядерным исследованиям утверждают, что на данный момент перед специалистами Центра стоит задача по определению новых целей и направлений развития проекта Большого адронного коллайдера. Отмечается, что подобные эксперименты являются очень сложными из-за высокой вероятности отрыва электрона от атома.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30