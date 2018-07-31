Физики создали устройство для наблюдения двух явлений одновременно

По словам авторов исследования, это открытие позволит проверить некоторые гипотезы из области квантовой гравитации. В частности физики собираются понять, могут ли квантовые силы объяснить гравитационное притяжение.В основе устройства лежит конструкция, в которой два провода находятся очень близко друг к другу в условиях очень низких температур. В таком режиме металлы начинают работать как сверхпроводники.Согласно эффекту Казимира, объекты, которые находятся на очень малом друг от друга расстоянии, способны притягиваться вакуумными частицами. Согласно предположениям ученых, такие частицы должны присутствовать в вакууме. Под сверхпроводимостью подразумевается явление, в рамках которого некоторые металлы способны проводить электрический ток без сопротивления при очень низком температурном режиме.