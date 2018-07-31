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Физики создали устройство для наблюдения двух явлений одновременно

Физики из Делтфского технического университета сообщили о том, что они разработали метод, который позволяет увидеть одновременно два физических явления. Речь идет об эффекте Казимира и сверхпроводимости. Отмечается, что для этого используется два провода, расположенных близко друг другу на микрочипе.

Физики создали устройство для наблюдения двух явлений одновременно


По словам авторов исследования, это открытие позволит проверить некоторые гипотезы из области квантовой гравитации. В частности физики собираются понять, могут ли квантовые силы объяснить гравитационное притяжение.

В основе устройства лежит конструкция, в которой два провода находятся очень близко друг к другу в условиях очень низких температур. В таком режиме металлы начинают работать как сверхпроводники.

Согласно эффекту Казимира, объекты, которые находятся на очень малом друг от друга расстоянии, способны притягиваться вакуумными частицами. Согласно предположениям ученых, такие частицы должны присутствовать в вакууме. Под сверхпроводимостью подразумевается явление, в рамках которого некоторые металлы способны проводить электрический ток без сопротивления при очень низком температурном режиме.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:15
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