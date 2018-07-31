NASA vs СССР: Космическое агентство США празднует 60-летний юбилей

Решение было принято после того, как успехи Советского Союза в программе «Спутник» вызвали озабоченность в США. Новая администрация была построена в рамках существующего агентства, Национального консультативного комитета по аэронавтике (NACA), с законодательством, излагающим восемь основных целей для NACA.«Нет никаких чертежей или дорожных карт, которые четко обозначают курс. Пределы работы - это не что иное, как пределы вселенной», - сказал Линдон Б. Джонсон, в то время пребывающему на посту лидера большинства в Сенате и председателя Специального комитета по космосу и астронавтике, согласно видео, выпущенному NACA в ознаменование годовщины.СССР запустил первый в истории спутник «Спутник». На Капитолийском холме Эйлин Галлоуэй, сотрудник Конгресса, участвовавший в рождении NACA, позже сказал о запуске советского «Спутника», что это был эффект разорвавшейся бомбы.«У нас были в основном взрывы с нашими ракетами. В те дни казалось, что это было похоже на 5, 4, 3, 2, 1 - взорваться», - рассказал Чарли Дьюк, астронавт NASA в видеоролике периода незадолго до создания космического агентства США. Однако инженеры, наконец, успешно стартовали 31 января 1958 года.Но Конгресс не хотел, чтобы космические усилия потеряли импульс, и поэтому поставил вопрос о перестройке NACA, превратив его в администрацию, которая могла бы обрабатывать как аэронавтику, так и научную космическую разведку. На повестке дня NACA основное внимание уделялось расширению знаний о человеке, разработке новых технологий и становлению гражданским агентством, сотрудничающим с другими странами и выступающем в качестве центрального центра обмена информацией для освоения космоса в США.