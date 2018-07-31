АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий
EUR 73.20 USD 62.78
Курс валют на 31.07.2018

NASA vs СССР: Космическое агентство США празднует 60-летний юбилей

NASA официально родилось 60 лет назад после подписания президентом США Дуайт Д. Эйзенхауэром закон о создании агентства 29 июля 1958 года.

NASA vs СССР: Космическое агентство США празднует 60-летний юбилей


Решение было принято после того, как успехи Советского Союза в программе «Спутник» вызвали озабоченность в США. Новая администрация была построена в рамках существующего агентства, Национального консультативного комитета по аэронавтике (NACA), с законодательством, излагающим восемь основных целей для NACA.

«Нет никаких чертежей или дорожных карт, которые четко обозначают курс. Пределы работы - это не что иное, как пределы вселенной», - сказал Линдон Б. Джонсон, в то время пребывающему на посту лидера большинства в Сенате и председателя Специального комитета по космосу и астронавтике, согласно видео, выпущенному NACA в ознаменование годовщины.

СССР запустил первый в истории спутник «Спутник». На Капитолийском холме Эйлин Галлоуэй, сотрудник Конгресса, участвовавший в рождении NACA, позже сказал о запуске советского «Спутника», что это был эффект разорвавшейся бомбы.

«У нас были в основном взрывы с нашими ракетами. В те дни казалось, что это было похоже на 5, 4, 3, 2, 1 - взорваться», - рассказал Чарли Дьюк, астронавт NASA в видеоролике периода незадолго до создания космического агентства США. Однако инженеры, наконец, успешно стартовали 31 января 1958 года.

Но Конгресс не хотел, чтобы космические усилия потеряли импульс, и поэтому поставил вопрос о перестройке NACA, превратив его в администрацию, которая могла бы обрабатывать как аэронавтику, так и научную космическую разведку. На повестке дня NACA основное внимание уделялось расширению знаний о человеке, разработке новых технологий и становлению гражданским агентством, сотрудничающим с другими странами и выступающем в качестве центрального центра обмена информацией для освоения космоса в США.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA vs СССР: Космическое агентство США празднует
На Марсе не хватит углекислого газа для
Секретарь Лукашенко назвал сообщения об инсульте
Эксперт объяснил, почему Турция хочет стать
Медики предупреждают про опасность покупки ранних
Астрономы наблюдают результаты столкновения двух
Составлен ТОП-5 лучших отечественных
Кредитная карта с двойным кэшбэком – продукт
Ученые нашли уникальное отличие Homo sapiens от
«Все включено» - выгодная зарплатная карта
Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла в 42 года от
Исследователи раскрыли 160-летнюю тайну о
Врач-диетолог назвал напрасным и вредным занятием
Обновленный лифтбек LADA Granta показали на фото
«Битва за Бузову»: Нашумевший телепроект стартует
Кроссовер Honda HR-V лишился ручной коробки
Volvo и Geely показали фотографии нового
Исследователи раскрыли роль длинной некодирующей
Чартеры в Тунис могут быть отменены из-за
Nissan и Nismo представили обновленную вариацию
Петербургский завод Hyundai возобновляет работу
Кроссовер FAW D60 доберётся до России осенью
Обновлённый седан Peugeot 408 показали на первых
Эксперты продемонстрировали успехи нейроинженерии
В сети опубликованы первые изображение нового
Хейтеры выяснили, с помощью какого приложения
Стали известны подробности помолвки Диего Марадоны
Джастин Бибер отказался подписывать брачный
На немецком телевидении был замечен таинственный
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что
Просмотреть все новости