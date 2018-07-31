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В Сети появился настоящий снимок Huawei Mate 20 Pro

В китайской социальной сети Weibo было опубликовано настоящее изображение будущего флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro. Новинка еще не была представлена публике официально, однако это случится очень скоро.

В Сети появился настоящий снимок Huawei Mate 20 Pro


На снимке видно, что девайс получил тонкие рамки и обошелся без выреза в верхней части экрана. Спереди не видно фронтальной камеры, поэтому эксперты предполагают, что аппарат оснастят выдвижным модулем. Тыльная камера должна быть тройной с разрешением в 42 мегапикселя.

Также ожидается появление дактилоскопического сенсора, который встроят в сам дисплей. Кроме этого разработчики собираются наделить устройство процессором Kirin 980 и технологией ускорения графики GPU Turbo.

До этого уже сообщалось, что Huawei Mate 20 Pro обзаведется оперативной памятью с объемом 6 или 8 гигабайт и дисплеем OLED с диагональю 6,9 дюйма. Что касается цены, то она окажется в районе 732 долларов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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