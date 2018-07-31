В Сети появился настоящий снимок Huawei Mate 20 Pro
В китайской социальной сети Weibo было опубликовано настоящее изображение будущего флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro. Новинка еще не была представлена публике официально, однако это случится очень скоро.
На снимке видно, что девайс получил тонкие рамки и обошелся без выреза в верхней части экрана. Спереди не видно фронтальной камеры, поэтому эксперты предполагают, что аппарат оснастят выдвижным модулем. Тыльная камера должна быть тройной с разрешением в 42 мегапикселя.
Также ожидается появление дактилоскопического сенсора, который встроят в сам дисплей. Кроме этого разработчики собираются наделить устройство процессором Kirin 980 и технологией ускорения графики GPU Turbo.
До этого уже сообщалось, что Huawei Mate 20 Pro обзаведется оперативной памятью с объемом 6 или 8 гигабайт и дисплеем OLED с диагональю 6,9 дюйма. Что касается цены, то она окажется в районе 732 долларов.