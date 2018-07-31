Ученые: Вселенная может погибнуть в любой момент

После того, как в конце прошлого века была открыта темная материя, астрофизики высчитали, что Вселенная постоянно расширяется благодаря именно процессам, происходящим внутри темной материи, составляющей примерно 95,1% структуры Вселенной. Одной из теорий ученых, темная материя представляет собой некое динамичное поле, которое имеет тенденцию видоизменять свою плотность не только в пространстве, но и во времени. Именно эти непредсказуемые процессы могут спровоцировать колоссальный взрыв на просторах космического пространства.Ученые еще 14 лет назад пытались классифицировать процессы, провоцирующие изменчивость темной материи. Однако новые исследования специалистов из БФУ им. И. Канта показали, что ученые в своих более ранних расчетах не учли обнаруженные новые состояния Вселенной. Согласно этим новым результатам, гибель Вселенная может наступить в любой момент.