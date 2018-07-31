В России создадут ракетный экраноплан «Орлан»

Экранопланы являются подобием самолета, однако они обладают увеличенной грузоподъемностью. Они способны летать на небольшой высоте над водой и развивать скорость до 460 км/час. Также экранопланы могут приводняться и стартовать с воды.Что касается разработки «Орлан», то его планируется использовать в области Северного морского пути и в акваториях Черного и Каспийского морей. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов.Пока что подробных технических характеристик по этому проекту не сообщают.