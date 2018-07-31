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В России создадут ракетный экраноплан «Орлан»

Стало известно, что российские инженеры займутся создание ракетного экраноплана, разработка которого входит в государственную программу вооружений 2018-2027 года. Отмечается, что одной из обязанностей аппарата будет спасение экипажа потерпевшего крушение судна.

В России создадут ракетный экраноплан «Орлан»


Экранопланы являются подобием самолета, однако они обладают увеличенной грузоподъемностью. Они способны летать на небольшой высоте над водой и развивать скорость до 460 км/час. Также экранопланы могут приводняться и стартовать с воды.

Что касается разработки «Орлан», то его планируется использовать в области Северного морского пути и в акваториях Черного и Каспийского морей. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов.

Пока что подробных технических характеристик по этому проекту не сообщают.
 
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
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