В России создадут ракетный экраноплан «Орлан»
Стало известно, что российские инженеры займутся создание ракетного экраноплана, разработка которого входит в государственную программу вооружений 2018-2027 года. Отмечается, что одной из обязанностей аппарата будет спасение экипажа потерпевшего крушение судна.
Экранопланы являются подобием самолета, однако они обладают увеличенной грузоподъемностью. Они способны летать на небольшой высоте над водой и развивать скорость до 460 км/час. Также экранопланы могут приводняться и стартовать с воды.
Что касается разработки «Орлан», то его планируется использовать в области Северного морского пути и в акваториях Черного и Каспийского морей. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов.
Пока что подробных технических характеристик по этому проекту не сообщают.
Экранопланы являются подобием самолета, однако они обладают увеличенной грузоподъемностью. Они способны летать на небольшой высоте над водой и развивать скорость до 460 км/час. Также экранопланы могут приводняться и стартовать с воды.
Что касается разработки «Орлан», то его планируется использовать в области Северного морского пути и в акваториях Черного и Каспийского морей. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов.
Пока что подробных технических характеристик по этому проекту не сообщают.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45