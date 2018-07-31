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Астрономы уточнили расстояние от Земли до Полярной звезды

В журнале Research Notes of the AAS появилась статья, в которой указано, что с помощью европейского космического телескопа Gaia астрономам удалось узнать более точное расстояние от Земли до Полярной звезды. Помимо этого ученые установили яркость, возраст, массу и радиус объекта.

Астрономы уточнили расстояние от Земли до Полярной звезды


Полярная звезда – это цефеида, которая находится ближе всех к Земле. Она отличается периодически меняющимся блеском и с помощью таких пульсаций специалисты могут выяснить параметры звезды, а также измерить расстояние до ближайшей галактики. Однако следует знать расстояние до такой звезды.

Ранее расстояние к Полярной звезде составляло 100-160 парсек. По словам Эдварда Гуинана из Университета Вилланова, такой огромный диапазон не дает возможности точно измерить параметры Полярной звезды и других цефеид.

Теперь расстояние до Полярной звезды уточнено и составляет 137 парсек с погрешностью в 1,5 парсека. Что касается других параметров Полярной звезды, то абсолютная звездная величина составляет +2,91, радиус - 46 солнечных, возраст 55-65 млн. лет, а масса - примерно 6,5 солнечных.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15
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