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В августе на рынок выйдет игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming

Стало известно, что на рынке портативных компьютеров 3 августа появится новый игровой лэптоп Xiaomi Mi Gaming. Новая модель была представлена в конце марта в Китае.

В августе на рынок выйдет игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming


Аппарат получил 15,6-дюймовую матрицу, разрешение которой составляет 1920 × 1080 пикселей. В качестве процессора применяется модуль Intel Core i7 восьмой генерации. За графику в зависимости от выбранной модификации будет отвечать видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1050 Ti с объемом памяти GDDR5 в 6 и 4 гигабайта соответственно.

Объем оперативной памяти должен быть на уровне 8-16 гигабайт. Что касается накопителя данных, то здесь применили твердотельный модуль с объемом 128/256 Гб и жесткий диск с показателем 1 Тб.

Кроме этого есть Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, интерфейс HDMI, а также порты USB 3.0, USB Type-C и Ethernet. Клавиатура оснащена многозонной подсветкой. В качестве ОС применена платформа Windows 10.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30
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