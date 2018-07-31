В августе на рынок выйдет игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming

Аппарат получил 15,6-дюймовую матрицу, разрешение которой составляет 1920 × 1080 пикселей. В качестве процессора применяется модуль Intel Core i7 восьмой генерации. За графику в зависимости от выбранной модификации будет отвечать видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1050 Ti с объемом памяти GDDR5 в 6 и 4 гигабайта соответственно.Объем оперативной памяти должен быть на уровне 8-16 гигабайт. Что касается накопителя данных, то здесь применили твердотельный модуль с объемом 128/256 Гб и жесткий диск с показателем 1 Тб.Кроме этого есть Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, интерфейс HDMI, а также порты USB 3.0, USB Type-C и Ethernet. Клавиатура оснащена многозонной подсветкой. В качестве ОС применена платформа Windows 10.