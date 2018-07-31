Древние синие кристаллы в метеоритах рассказали о бурной активности молодого Солнца

По словам Филиппа Хек из Чикагского университета (США), в молодости Солнце имело достаточно бурную жизнь, на его поверхности постоянно происходили процессы извержения активных потоков заряженных частиц. Однако на сегодня практически не сталось материалов, подтверждающих подобные процессы. Более детальному пониманию этапов формирования молодого Солнца могут поспособствовать синие кристаллы, возраст которых практически аналогичен эпохе зарождения Солнца.Кристаллы представляют собой частички льда, образования которых могло быть возможным лишь при активном процессе выброса заряженных частиц на поверхности Солнца.На этапе своего формирования Солнечная система представляла собой собственно Солнце и плотный слой газа и космической пыли, окружающих ее. Солнечный диск имел раскаленную температуру – почти 1500 °C. После его остывания начался этап формирования первых минералов Солнечной системы – синих кристаллов.Исследование минералов показало, что они поддались более сильному облучению, чем их последователи. Ученые предполагают, что это может быть связано со снижением активности на поверхности Солнца, либо же последующие мигрировали из области солнечного диска, где они могли бы подвергнуться его мощному облучению.