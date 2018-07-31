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Японские ученые предложили лечить болезнь Паркинсона с помощью индуцированных стволовых клеток

Агентство Kyodo сообщило о том, что 1 августа японские ученые из Университета Киото начнут проведение клинического испытания по методике лечения болезни Паркинсона. Сообщается, что на этот раз специалисты собираются решать проблему с помощью пересадки тканей, которые были выращены из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток).

Японские ученые предложили лечить болезнь Паркинсона с помощью индуцированных стволовых клеток


На данный момент у авторов научной работы есть все разрешения, поэтому осталось только укомплектовать группу пациентов, которые будут участвовать в исследовании. Соответственно все участники страдают от болезни Паркинсона.

Японцам удалось получить 5 млн. нервных клеток. Эти клетки отвечают за производство дофамина. Считается, что болезнь Паркинсона обусловлена недостатком данного гормона.

Сейчас не сообщается, сколько людей будет принимать участие в эксперименте, однако известно, что часть произведенных нервных клеток пересадят в мозг испытуемых. Это будет первый подобный эксперимент для ученых, поскольку до этого пересадку проводили обезьянам и животные чувствовали себя лучше в течение длительного периода времени.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:30
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