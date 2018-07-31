Японские ученые предложили лечить болезнь Паркинсона с помощью индуцированных стволовых клеток

На данный момент у авторов научной работы есть все разрешения, поэтому осталось только укомплектовать группу пациентов, которые будут участвовать в исследовании. Соответственно все участники страдают от болезни Паркинсона.Японцам удалось получить 5 млн. нервных клеток. Эти клетки отвечают за производство дофамина. Считается, что болезнь Паркинсона обусловлена недостатком данного гормона.Сейчас не сообщается, сколько людей будет принимать участие в эксперименте, однако известно, что часть произведенных нервных клеток пересадят в мозг испытуемых. Это будет первый подобный эксперимент для ученых, поскольку до этого пересадку проводили обезьянам и животные чувствовали себя лучше в течение длительного периода времени.