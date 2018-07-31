ESA предупреждает о скорой гибели всего живого на планете

На официальной странице ESA в соцсети Instagram было опубликовано сообщение о том, что от аномальной жары грядут катаклизмы планетарного масштаба. Заявление сотрудников европейского космического агентства были подтверждены спутниковыми фотоснимками аппарата Copernicus Sentinel-3, на коих видно резкое изменение цвета растительного мира некоторых регионов планеты с зеленого на унылый желтый. Подобные изменения не прошли мимо и Ирландии, которая слывет самым зеленым островом на Земле из-за своей буйной изумрудного цвета растительности. Вместо этого на снимках зафиксированы желто-коричневые пятна.По словам экспертов, особенно пострадали от аномальной жары североевропейские страны: Германия, Великобритания, Дания, а даже Новая Зеландия. Если ситуация не улучшится, растительность погибнет, спровоцировав голод.