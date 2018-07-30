На Марсе не хватит углекислого газа для терраформирования, заявили ученые

После многолетних исследований ученые пришли к выводу, что в древности Марс имел комфортную среду для обитания, однако сейчас его условия не столь благоприятные. В данный момент специалисты предлагают несколько вариантов терраформирования Марса, одним из коих является выпуск в атмосферу углекислого газа для создания парникового эффекта настолько высокой концентрации, что это повысит температуру Красной планеты до образования на ее поверхности воды в жидком состоянии.Однако с подобной гипотезой не согласны астрономы Брюс Яковски и Кристофер Эдвардс, посчитавшие, что лишь повышение давления на планете поспособствует ее терраформированию. По расчетам ученых, давление в 1 бар (аналогично земному) создаст максимально комфортные для существования земных животных и растений на Марсе. В данное время давление на Красной планете составляет 6 миллибар.В данное время залежи углекислого газа на Марсе позволят повысить давление на планете до 50 миллибар, что существенно ниже запланированного. Однако во внимание нужно принимать и факт вытечки углекислого газа в открытый космос. С учетом всех этих факторов, ученые рассчитывают, что поднять давление на Марсе при помощи залежей углекислого газа, расположенных на полюсах планеты, удастся до 20 миллибар, чего недостаточно для таяния водных масс до жидкого состояния.