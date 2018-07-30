Секретарь Лукашенко назвал сообщения об инсульте «ерундой», обвинив украинские СМИ в создании фейка

Накануне Depo.ua, а следом за ним и некоторые другие украинские СМИ, сообщил, что Александр Лукашенко должен был отправиться с рабочей поездкой в Гомель, но был госпитализирован с инсультом. Портал сослался на свои источники в журналистских кругах Минска, подчеркнув, что с 28 июля Лукашенко не появлялся в публичных местах.Наталья Эйсмонт прокомментировала эту «новость» одним словом «ерунда» и красноречиво добавила в адрес украинских псевдожурналистов «не дождетесь!».Согласно данным официального портала белорусского лидера, 28 июля Лукашенко провел встречу с главой правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином, после чего общался по телефону с Николом Пашиняном, премьер-министром Армении. День спустя сообщений о деятельности президента не поступало, но в понедельник он поздравлял короля Марокко.