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Секретарь Лукашенко назвал сообщения об инсульте «ерундой», обвинив украинские СМИ в создании фейка

Сообщения об инсульте, который якобы случился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, это полная ерунда. С таким категоричным заявлением выступила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, обвинившая в создании фейковой новости украинские СМИ.

Секретарь Лукашенко назвал сообщения об инсульте «ерундой», обвинив украинские СМИ в создании фейка

Накануне Depo.ua, а следом за ним и некоторые другие украинские СМИ, сообщил, что Александр Лукашенко должен был отправиться с рабочей поездкой в Гомель, но был госпитализирован с инсультом. Портал сослался на свои источники в журналистских кругах Минска, подчеркнув, что с 28 июля Лукашенко не появлялся в публичных местах.

Наталья Эйсмонт прокомментировала эту «новость» одним словом «ерунда» и красноречиво добавила в адрес украинских псевдожурналистов «не дождетесь!».

Согласно данным официального портала белорусского лидера, 28 июля Лукашенко провел встречу с главой правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином, после чего общался по телефону с Николом Пашиняном, премьер-министром Армении. День спустя сообщений о деятельности президента не поступало, но в понедельник он поздравлял короля Марокко.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 22:30
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